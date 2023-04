GEMEENTERAAD. Huisarts-raadslid Dilsen-Stokkem waarschuwt: “Gele doos in koelkast is niet zaligmakend”

Dilsen-Stokkem

Woonproject Slakken: Sociale woonmaatschappij Maaslands Huis heeft de omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van 28 huurwoningen in de Slakken in Lanklaar. “Het openbaar onderzoek is intussen afgesloten, er zijn geen bezwaren ingediend”, zegt bevoegd schepen Kelly Issaris (Open Vld). “In het kader van de realisatie van dit woonproject is er een ruil van gronden nodig tussen de stad Dilsen-Stokkem en Maaslands Huis.” Op vraag van het stadsbestuur zal Maaslands Huis een groot deel van de nieuwe woongelegenheden voorbehouden voor ouderen.

Gele doos: Oppositieraadslid Jan Geuskens (cd&v) wil graag de stand van zaken kennen van het cd&v-voorstel om alle 65-plussers en mensen met chronische problemen een gele brooddoos te geven om belangrijke persoons-, contact- en medische gegevens te bewaren in de koelkast. “Het voorstel van juni 2021 werd geamendeerd en goedgekeurd. Is dit voorstel nu besproken op de zorgraad en in hoeverre is het vandaag uitgerold?”, vraagt Geuskens. “Zoals afgesproken op de gemeenteraad is dat voorgelegd op de zorgraad”, reageert bevoegd schepen Ingrid Erlingen (Vooruit Dilsen-Stokkem). “Maar de middelen, zowel qua personeel als financieel, ontbreken om dit project uit te rollen op Maaslands niveau. Bovendien is er de bezorgdheid dat de informatie in de gele doos niet up-to-date is en de bedenking dat dit een extra administratieve last is richting de huisarts.” “De gele doos in de koelkast is niet zaligmakend”, waarschuwt raadslid en huisarts Chrétien Van De Beek (Open Vld). “Ik zou niet willen stellen dat je levens kan redden met de gele doos, je kan ook levens verliezen met de gele doos. Stel dat oma een aanpassing heeft van haar medicatieschema en het oude schema in de koelkast niet vervangt. Wie is dan verantwoordelijk?” De schepen benadrukt dat ze de gele doos niet minimaliseren. “Wij houden de vinger aan de pols. Op dit moment zetten we extra in om de digitale medische apps en platformen bekend te maken bij de doelgroep”, besluit Erlingen.

Piano: De raad voor maatschappelijk welzijn aanvaardt de schenking van een piano van personeelslid Cindy Van Endert. “Het gaat om een buffetpiano die wordt geschonken aan het woonzorgcentrum ’t Kempken”, legt schepen Erlingen (Vooruit Dilsen-Stokkem) uit. “De waarde van de piano werd door een firma geschat op 500 euro en zal worden toegevoegd aan het patrimonium van het OCMW. Aan de schenking zijn geen voorwaarden verbonden. De piano zal gebruikt worden in de animatiewerking van het woonzorgcentrum.” De schenking werd unaniem goedgekeurd. “Bij deze is de piano gestemd”, besluit oppositieraadslid Theo Colla (N-VA) laconiek.