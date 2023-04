NBA. Kampioen Golden State in vieze papieren: woelwater Draymond Green gaat op borstkas tegenstander staan en jent publiek

Twee dagen na het nipte 126-123 verlies, ging Golden State een tweede keer onderuit tegen de Kings met 114-106. Stephen Curry, de grote vedette bij de Warriors, werd met 28 punten weliswaar topschutter van de avond maar dat volstond niet om zijn team naar de zege te leiden.

Dat kwam mede doordat zijn maatje Draymond Green op de borstkas van Domantas Sabonis ging staan. Een zware beslissing, want de Litouwer pakte het been van het Amerikaanse woelwater vast. Meteen erna ging Green wel het voltallige thuispubliek jennen...

Donderdagavond moet de kampioen in de eerste wedstrijd voor eigen publiek in San Francisco absoluut de zege pakken, anders komt het doemscenario van de snelle uitschakeling erg dichtbij. Wie het eerst vier keer wint, stoot door.

Voor de Philadelphia 76ers is er intussen geen vuiltje aan de lucht. De Sixers zetten Brooklyn met 96-84 opzij en verdubbelden daarmee hun voorsprong. Tyrese Maxey (33 punten) vond erg vlot de weg naar de korf maar ook sterspeler Joel Embiid (20 punten, 19 rebounds, 7 assists) en Tobias Harris (20 punten, 12 rebounds) hadden een ruim aandeel in de zege.

Donderdagavond gaat de ontmoeting verder met een eerste duel in het Barclays Center van de Nets in New York.

Jackson Jr beste verdediger van het seizoen

Jaren Jackson Jr is maandag door de NBA uitgeroepen tot verdediger van het seizoen. Het is de eerste keer dat de speler van de Memphis Grizzlies de onderscheiding krijgt.

De boomlange Amerikaan (2,08m) werd door een jury samengesteld uit 100 journalisten 56 keer op de eerste plaats gezet. Hij haalde het met 391 punten voor Brook Lopez (Milwaukee Bucks) en Evan Mobley (Cleveland Cavaliers). Met zijn 23 lentes is hij de op een na jongste winnaar, na Dwight Howard (in 2009).

Jackson, wiens vader dertien jaar in de NBA actief was, noteerde dit seizoen gemiddeld drie blocks per wedstrijd, het hoogste aantal van alle spelers. Hij maakte ook gemiddeld 18,6 punten en pakte 6,8 rebounds voor de Grizzlies, die de reguliere competitie als tweede afsloten in de Western Conference.