Geen titelverdediger Dylan Teuns in Waalse Pijl: “Over Luik-Bastenaken-Luik belissen we in de komende dagen”

“Jammer genoeg is de uittredende kampioen Dylan Teuns niet op tijd hersteld van zijn ziekte om te starten. Een beslissing over zijn deelname aan Luik-Bastenaken-Luik zal in de komende dagen worden gemaakt”, stelt de ploeg.

De 31-jarige Teuns sukkelt met een hardnekkige griep die hem vorige week ook al de deelname aan de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race kostte.

© Getty Images

Vorig jaar behaalde Teuns, in het shirt van Bahrain - Victorious, op de Muur van Hoei een van de mooiste zeges uit zijn carrière. Hij bleef er met een ultieme krachtinspanning vijfvoudig winnaar Alejandro Valverde voor.

In afwezigheid van Teuns schuift Israel - Premier Tech de Canadees Michael Woods naar voor als kopman. Die krijgt steun van zijn landgenoten Guillaume Boivin en Hugo Houle, de Australiërs Simon Clarke en Nick Schultz, de Let Krists Neilands en de Zuid-Afrikaan Daryl Impey.