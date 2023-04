Olivier Vandecasteele overgebracht naar beruchte gevangenis in Teheran: “Zijn leven staat op het spel”

De Belgische ngo-medewerker Olivier Vandecasteele is tien dagen geleden overgebracht naar de beruchte Evin-gevangenis in Teheran. Dat laat zijn familie weten in een persbericht. Vandecasteele heeft toen enkele minuten met zijn familie kunnen praten, en zei hen dat hij niet meer kan slapen en nauwelijks rechtop kan staan vanwege ondraaglijke spier- en zenuwpijn. Familie en vrienden vrezen voor zijn leven. “Hij kan niet de speelbal blijven van gesprekken tussen twee landen”, klinkt het.