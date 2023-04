Belgische ref Olivier Marteel gooide zich zonder nadenken in de strijd toen klimaatactivisten WK snooker verstoorden: “Ik wilde niet dat ze aan mijn tafel kwamen”

Twee activisten van de groep ‘Just Stop Oil’ verstoorden maandag het WK snooker in Sheffield. De partij tussen Robert Milkins en Joe Perry moest worden stopgezet nadat een protestant op de snookertafel in The Crucible sprong en een oranje goedje uitstrooide. Op de andere tafel voorkwam de Belgische ref Olivier Marteel dat hetzelfde gebeurde: “Ik dacht niet na, het was een reflex”.