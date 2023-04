Ploegmakker van Evenepoel ziet af na monsterrit met 5.000 (!) hoogtemeters: “Ik laat Remco nooit meer de route uitstippelen”

In een gesprek met de Franstalige zender RTBF blikte Soudal-Quick Step-baas Patrick Lefevere vooruit op de deelname van Remco Evenepoel aan Luik-Bastenaken-Luik en de selectie die hem in de Giro moet bijstaan.

Terwijl Evenepoel al sinds 2 april niets meer op Strava post, lichtte Lefevere een tip van de sluier.

“We hebben wat gepraat en hij heeft veel vertrouwen”, aldus Lefevere aan de RTBF. “Hij heeft afgelopen zaterdag 220 kilometer gereden, wat goed is. De eerste insteek van de hoogtestage was om rode bloedcellen aan te maken, maar hij werkte op Tenerife ook aan zijn snelheid en uithoudingsvermogen.”

De zware zaterdagtraining was ook terug te vinden op het Strava-account van Fausto Masnada, Evenepoels Italiaanse ploegmakker, die samen met hem op Tenerife was: 220 kilometer met een moordende 5.000 hoogtemeters.

“Ik ga Remco Evenepoel nooit meer de kans geven om het parcours van onze training uit te stippelen”, grapte hij.

Giro-selectie van 10 renners

Terwijl de Giro-ploeg rond Evenepoel al min of meer vastligt, houdt Soudal-Quick Step ook extra renners achter de hand, die eveneens klaargestoomd zullen worden. “We hebben acht renners, maar er kan van alles gebeuren: valpartijen, ziekte of Covid. Daarom zullen we een selectie van tien renners voorbereiden. Ik heb de selectie nog niet in mijn hoofd, we zullen het donderdag bespreken tijdens een vergadering waar we de programma’s tot de Tour de France zullen vastleggen.”