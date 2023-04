Barbara Dex verklapt wat er gebeurde met fel bekritiseerde Songfestival-jurk die ze zelf ontwierp

Dit jaar is het dertig jaar geleden dat Barbara Dex ons land vertegenwoordigde op het Eurovisiesongfestival in Ierland. Ze kreeg toen veel commentaar op haar lange jurk. Deze week vertelt ze in ‘Dag Allemaal’ wat er met die jurk is gebeurd.

In 1993 ontdekte Vlaanderen Barbara Dex, de dochter van de Kempische volkszanger Marc Dex. Bart Herman was met Ik ga dood aan jou de gedoodverfde kandidaat om ons land dat jaar in Millstreet (Ierland) te vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival. Maar tijdens de voorrondes had Barbara Dex zich zo populair gemaakt dat zij won en naar Ierland mocht.

Het werd geen succes: Iemand als jij eindigde laatst. Barbara Dex kreeg vooral veel commentaar op haar lange, droevige jurk. Deze week vertelt ze in Dag Allemaal wat er met die jurk nadien is gebeurd: “Kort na het Songfestival was ik te gast in De Schreeuw Van De Leeuw en Paul de Leeuw heeft die jurk toen aangetrokken. Ze was helemaal kapot. Niet erg.”

Dat de beige jurk, die Dex zelf had ontworpen, zoveel kritiek kreeg, begrijpt de zangeres nog steeds niet. “Eigenlijk was er niets mis met die jurk. Terwijl nú op het Songfestival: daar staan mensen praktisch halfnaakt! Of in latexpakjes. En daar zeggen ze niets van.”

Over het liedje Iemand als jij blijft ze enthousiast. Ze nam het nummer opnieuw op voor haar nieuwe album, met allemaal covers. “Ik heb nooit spijt gehad van dat nummer, ik heb er altijd honderd procent achter gestaan. En het gevoel van teleurstelling was een week later totaal verdwenen. Want ik kwam terug in België en hier was Iemand als jij een groot succes.”