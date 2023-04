KAART. Deze voetbalclubs maken kans op de titel van de beste club van Limburg

Hoe kan je stemmen? Stem hier mee voor de Beste Club van Limburg Stemmen kan alleen via de app Open of download de gratis HBVL-nieuwsapp Ga naar Meer en klik op Wedstrijden en acties Stem mee en maak kans op 2.500 euro voor uw voetbalclub en een iPhone 13 voor uzelf Meestemmen kan van 18/04 t.e.m. 01/05/2023

Gemeentestrijd

Naast dé club van Limburg zijn we ook benieuwd welke club het populairst is per gemeente. We maken er graag een gemeentestrijd van. Wie scoort het best in pakweg Heers? Is dat EMBO, Vechmaal of Heers VV? En wie mag zich dus dé ploeg van Heers noemen? En wie is dat in pakweg Bree? Bree-Beek of Opitter? De club die in zijn gemeente wint, krijgt nog een leuk presentje.

Stemmen kan dus tot 1 mei, de winnende club wordt bekendgemaakt op ons slotgala van Provinciaal Voetballer van het Jaar, op vrijdag 26 mei. Dat gala presenteren we al voor de 21ste keer en gieten we dit jaar in een nog exclusiever én chiquer kleedje. Geef toe, het zou toch chique zijn als jouw club daar 2.500 euro cash mag ontvangen en vooral: zich dé club van Limburg mag noemen?