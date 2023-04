Dansers uit Nieuwerkerken halen twee keer podium bij danscompetitie

“We zijn heel erg trots dat we er met SCJ Dance in geslaagd zijn om mooie prijzen te behalen” zo zeggen Sandra en Christel Jorissen van de dansschool. “Er deden drie groepen van ons mee in verschillende disciplines: urban/street en jazz/modern. Ze hebben allemaal er goed gepresteerd. Het resultaat was er dan ook: we mochten met twee bekers naar huis, een eerste plaats en nog een derde plaats. Bovendien sleepten we ook een mooie vijfde plaats in de wacht. Knap gedaan van onze dansers, de lesgeefsters zijn alvast apetrots!” len