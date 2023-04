Maximaal 880 bedrijven getroffen door knip groenestroomcertificaten, volgens Demir

De geplande knip in de groenestroomcertificaten zal maar 880 bedrijven treffen, in plaats van 2.000. Dat moet blijken uit een steekproef van het kabinet van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA).

Het ontwerpdecreet raakt enkel eigenaars die én meer dan 200.000 euro in drie jaar krijgen én geen rendement behaalden van 8 à 9 procent, goed voor zo’n 880 bedrijven, klinkt het dinsdag in een communiqué van Demir. De minister maakt zich sterk dat het werkelijke aantal bovendien nog lager ligt, doordat ze een verlengingsoptie invoerde wanneer de installatie nog onvoldoende rendement behaalde.

Nog volgens Demir blijkt uit de steekproef van haar kabinet ook dat de vrees dat bij de ontvangers vooral gewone kmo’s en ondernemers zitten onterecht is. “Ongeveer 67 procent van de ontvangers van te veel groenestroomcertificaten is een speciaal daarvoor opgerichte financiële vennootschap zonder personeel en échte economische activiteiten. Daarnaast stroomt nog eens 9 procent naar de grote logistieke spelers in de haven”, stelt ze.

Besparen en energiefactuur drukken

Vorig jaar kondigde de Vlaamse regering op initiatief van Demir aan dat ze de groenestroomcertificaten van 200 grote bedrijven zou afnemen. Daardoor zou de regering 1,2 miljard euro aan subsidies kunnen besparen, en zo de elektriciteitsfactuur voor elke Vlaming drukken. ODE Vlaanderen, de sectororganisatie voor duurzame energie, beweerde daarop dat de geplande knip geen 200 maar meer dan 2.000 bedrijven zou treffen.