Bayern rekent in Champions League tegen Manchester City opnieuw op Choupo-Moting

Choupo-Moting ontbolsterde dit seizoen, na het vertrek van Robert Lewandowski naar FC Barcelona. Hij was al goed voor 17 goals in 28 wedstrijden. De voorbije twee weken lag hij in de lappenmand met een knieblessure. Hij miste de competitieduels in Freiburg (0-1) en tegen Hoffenheim (1-1) en de verloren heenwedstrijd in de Champions League bij Manchester City (3-0).

Voordien had nieuwe Bayern-coach Thomas Tuchel hem wel laten starten in zijn eerste match aan het roer van de ‘Rekordmeister’, in de 4-2 overwinning in de topper tegen Borussia Dortmund.

De Kameroener zorgt voorin voor regelmaat, een kwaliteit waar het dit seizoen bij Sadio Mané aan ontbreekt. De Senegalees werd als toptransfer weggehaald bij Liverpool, maar haalde mede door blessureleed nog niet zijn beste niveau. Na het duel in Manchester vorige week sloeg hij collega-aanvaller Leroy Sané bovendien in het gezicht. Hij kreeg van de club intern een wedstrijd schorsing, maar is er tegen City opnieuw bij.