“Overwegend zonnige dag, op de meeste plaatsen blijft het droog”

Vandaag is er in de voormiddag vaak ruimte voor de zon. Ook namiddag zal de zon geregeld te zien zijn maar dan schuiven er van tijd tot tijd ook wolken voor. Heel lokaal zou er een bui kunnen vallen maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog.

Afhankelijk van de timing van de opklaringen loopt de temperatuur in Limburg op naar een maximum tussen 13 en lokaal 15°C. Met de neus in de matige noordoostenwind voelt het een stuk frisser aan dan op beschutte plekjes met de neus in de zon.

