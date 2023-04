Premier De Croo en staatssecretaris Bertrand schuiven aan voor Arabisch buffet

Premier Alexander De Croo en staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand (beiden Open Vld) bezochten maandagavond een iftar in Capital VZW in Brussel. Daarmee willen ze de kloof met de moslimgemeenschap dichten en meer te weten komen over de religieuze beleving van de jongeren bij Capital VZW, een organisatie die zich inzet voor de ontwikkeling van jonge Brusselaars.

Door in gesprek te treden met Brusselse jongeren met een moslimachtergrond wil de premier een debat voeren over identiteit en ondernemerschap in ons land. “Ik ben heel dankbaar om hier aanwezig te zijn”, aldus De Croo. “Ons land heeft enorm veel potentieel, maar we behalen het niet altijd. Wat Capital VZW doet vind ik fenomenaal”, zegt De Croo voor aanvang van de iftar. “Ik heb een beetje honger, maar ik heb vooral honger naar jullie ideeën.”

Ook staatssecretaris Bertrand is dankbaar voor de uitnodiging en toont heel wat interesse voor de jeugd uit Brussel. “Wat jullie allemaal doen, vind ik extraordinair. Ik ben zelf van Brussel en ik weet dat er heel wat talent te vinden is in de stad”, zegt Bertrand. “Jullie zijn altijd welkom om eens een TikTok te komen maken op het kabinet.”

© BELGA

© BELGA

Hassan Al Hilou, initiatiefnemer van Capital VZW, dankt de premier en staatssecretaris voor het bezoek. “Het feit dat zij hier aanwezig zijn, is een erkenning van de meerlagige identiteit van ons land. Capital VZW is één van de drijvende krachten van de kenniseconomie in een land met een meerlagige identiteit.”

De iftar, de maaltijd die gedurende de ramadan na zonsondergang genuttigd wordt, werd ingeluid door Souleymane Bea en zijn Adhaan, traditionele zang aan het begin van de iftar. Vervolgens at men een dadel en soep en werd het traditionele Arabische buffet opgediend.