Tom Waes weerlegt geruchten over val vanop ziektebed: “Ik ben niet over tramsporen gevallen”

Tom Waes (54) ligt in het ziekenhuis na een ongeval met zijn fiets. Hoewel zaterdag na een mopje van comedian Alex Agnew geschreven werd dat hij in een tramspoor blijven haken is, schrijft de presentator nu op sociale media dat dat niet klopt. “Lompste fietser ter wereld”, schrijft hij op Instagram.

Tom Waes moest vrijdagavond in de Arenbergschouwburg in Antwerpen staan voor een liveshow van ‘Welcome to the AA’ van comedian Alex Agnew en Andries Beckers, maar kwam dus niet opdagen door een ongeval met de fiets. Volgens verschillende bronnen is de presentator met zijn fiets in een tramspoor blijven haken, maar dat spreekt Waes nu tegen in een bericht op sociale media. “Toch eens fietslessen nemen denk ik” en “#lompstefietserterwereld”, schrijft hij op sociale media.

De presentator brak vier ribben en een sleutelbeen, hij zal daar dinsdag voor geopereerd worden in het AZ Monica in Antwerpen.

De geruchten over de val door een tramspoor waren ontstaan door Alex Agnew. De comedian en Andries Beckers maken al vijf jaar hun erg populaire podcast Welcome to the AA en dat vierden ze vrijdagavond in de Arenbergschouwburg in Antwerpen met een liveshow, met meerdere bekende gasten. Een van die gasten kwam niet opdagen: Tom Waes (54), de acteur en presentator van Het verhaal van Vlaanderen, moest verstek geven na een ongeval. Dat zei Agnew tijdens de show. “Tom is zijn grootste uitdaging aangegaan: rijden met de fiets in een tramspoor”, grapte hij toen.