Truienaar Vrancken houdt Belgen op WK-koers

In de heenmatch was de doelman van FULL Hasselt al de grote man. Als invaller stopte hij een tienmeter én een strafschop. Ook nu kwam hij in de ultieme slotfase van de reguliere speeltijd van de bank voor een tienmeter. Zijn Hongaarse belager mikte op de paal. Het bleef zo bij 3-2 voor de thuisploeg, wat na de 2-1 uit de heenmatch verlengingen betekende. In tweemaal vijf minuten scoorden beide teams nog een keer, zodat Vrancken in de strafschoppen wederom van stal werd gehaald, inclusief konijnenpoot. Sababti miste voor de Belgen, maar Vrancken stopte er eentje en keek er eentje naast. El Fakiri bezorgde België, bij wie ook Hasselaar Vanderheyden vlot meedraaide, het delirium. In het najaar spelen uitblinker Ghislandi en co de eliteronde met de 20 beste Europese landen, waarvan er 7 of 8 een WK-ticket krijgen. Loting begin juli.

Hongarije - België 4-3 (strafschoppen: 3-4, heenwedstrijd: 1-2) Doelpunten: Sababti 0-1, Rahou 0-2, Rahou 4-3.