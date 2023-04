Gentse Overpoortbuurt opgeschrikt door incident: hulpdiensten laten helikopter landen op terrasplein

De omgeving van de Overpoort in Gent is maandagavond opgeschrikt door een incident. De hulpdiensten lieten een helikopter landen op het Kramersplein.

Er is nog niet veel informatie bevestigd, maar volgens getuigen raakte een persoon zwaargewond bij een val van een studentenhome vlak bij de Overpoort, home Vermeylen. De hulpdiensten lieten een helikopter landen op het Kramersplein, een druk terrasplein in de Overpoortstraat, en zetten de omgeving af.

De Gentse politie bevestigt dat iets na 19 uur een oproep binnenkwam. De persoon werd ter plaatse nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. De persoon is ter plaatse overleden, bevestigt de politie. De omstandigheden van de val worden onderzocht en het parket is ingeschakeld. Het is niet duidelijk of het om een ongeval gaat, of een wanhoopsdaad.

Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be