Macron toont begrip voor woede van Fransen, niet voor stakingen en protest

De Franse president Emmanuel Macron heeft in een televisietoespraak het Franse volk toegesproken. Uiteraard ging het daar over de fel gecontesteerde pensioenhervorming, waardoor de Fransen langer zullen moeten werken. “Deze hervorming was noodzakelijk”, benadrukte hij. “Maar ze wordt duidelijk niet aanvaard.”

De voorbije drie maanden waren er in Frankrijk veelvuldig protesten in de straten en stakingen in tal van sectoren. Allemaal gericht tegen de pensioenhervorming die president Emmanuel Macron en zijn regering wilden doorvoeren. In plaats van tot 62 jaar zouden de Fransen daardoor plots tot hun 64ste moeten werken voor ze met pensioen kunnen gaan, en dat maakte heel veel woede los bij het Franse volk.

“Niets doen was geen optie”

Maandagavond sprak president Macron zijn landgenoten toe in een tv-toespraak. “Deze hervorming was noodzakelijk om het pensioen van iedereen te garanderen en voor meer rijkdom voor ons land”, benadrukte Macron. “Omdat het aantal pensioengerechtigden en onze levensverwachting stijgen, kon het antwoord niet zijn om de pensioenleeftijd te doen dalen. Maar de bijdragen van de werkenden verhogen evenmin. Niets doen was ook geen optie.”

Macron zei de hervorming doorgevoerd te hebben “zoals de Grondwet het mogelijk maakt”. “Maar het is duidelijk dat deze hervorming niet aanvaard wordt. Niemand, en ik al zeker niet, kan doof blijven voor deze vraag om sociale gerechtigheid. Ik begrijp de woede.”

Nieuw overleg

Macron toonde weinig begrip voor de stakingen en protesten. “Het antwoord op het protest mag niet liggen in immobilisatie, maar ook niet in extremisme. We willen niet afhankelijk zijn van wie dan ook.” Wat het antwoord dan wel moet zijn? Macron herhaalde zijn vraag om nieuw overleg, dat dinsdag zou plaatsvinden, met vakbonden en werknemersorganisaties. Maar die hebben al laten weten daar niet op te willen ingaan. “Mijn deur zal altijd openstaan voor de vakbonden”, zo probeerde Macron toch.

Hij riep op om samen een “pact voor het werkveld” te maken. Dat zal “in de komende weken en maanden worden opgebouwd via de sociale dialoog”, aldus de president. Premier Elisabeth Borne zal het plan vanaf volgende week verder toelichten. Bedoeling is om de inkomens van werknemers te verbeteren, loopbanen te bevorderen, de rijkdom beter te verdelen, de arbeidsomstandigheden te verbeteren en in te zetten op bijscholing, klonk het.

Om de bezorgdheid van de Fransen over het duurder wordende leven en andere onzekerheden weg te nemen en om “beter te gaan leven”, kondigde Macron drie grote werven aan voor de komende maanden en jaren. Hij had het dan over werk, maar ook over gerechtigheid. Meer volk bij justitie en politie, maar ook forse acties tegen criminaliteit en sociale en fiscale fraude. “De rechtsstaat is ons fundament en er kan geen vrijheid zijn zonder rechten en zonder sancties voor degenen die de rechten van anderen schenden”, verklaarde hij. De laatste werf is “vooruitgang”, waarmee hij onder meer beter onderwijs en betere gezondheidszorg bedoelt.

Samen oplossingen vinden

Macron riep de Fransen op om samen tot de oplossingen in hun land te komen. “Samen hebben we de epidemie en meerdere crisissen en uitdagingen in de voorbije zes jaar doorstaan”, zei hij. “Elk van die keren heb ik getracht om de zwaksten te beschermen en te waken over de eenheid van het land. Het belang van het land was daarin de enige gids.”

De komende honderd dagen zullen draaien rond “verzoening, eenheid, ambitie en actie die ten dienst staat van Frankrijk”, zei Macron. Op de nationale feestdag, 14 juli, zal hij een eerste balans opmaken. Tot dan riep hij de Fransen op de kalmte te herstellen.

Oppositieleiders scherp

De belangrijkste oppositieleiders zeiden in een reactie op de toespraak dat Macron “buiten de realiteit” staat. De leider van het uiterst rechtse Rassemblement Nationale, Marine Le Pen, hekelde een “losgekoppelde, eenzame en stompe machtspraktijk”. “Volledig onwerkelijk”, verklaarde ook haar linkse tegenhanger Jean-Luc Mélenchon.