Toeschouwers vluchten in paniek weg wanneer leeuwen ontsnappen tijdens circusvoorstelling

Tientallen toeschouwers woonden zaterdag een proefvoorstelling van een circus bij in de Chinese stad Luoyang toen twee leeuwen ontsnapten tijdens hun act. Het publiek rende in paniek weg toen de roofdieren plots een gat hadden gevonden in de kooi waarin ze hun kunstjes moesten opvoeren. Het duurde ruim een kwartier voor de leeuwen weer waren gevangen. Er raakte niemand gewond, maar het circus moet zijn voorstellingen voorlopig opschorten tot het onderzoek naar het incident is afgerond.