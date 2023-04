Bilal El Khannouss brak zondag de ban met zijn eerste doelpunt in het blauw-witte shirt. — © BELGA

Ziezo, hij staat op het scorebord bij Genk. In zijn 32ste competitiematch, zijn 35ste wedstrijd all-in vond Bilal El Khannouss eindelijk dat gaatje. Uitgerekend tegen ‘zijn’ Anderlecht. Een bevrijding, dat was aan hem te zien. Is de ban nu gebroken?