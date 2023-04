AS Roma ontslaat CEO Pietro Berardi na onderzoek naar transfers

AS Roma heeft CEO Pietro Berardi per direct ontslagen. De Italiaanse club, die het donderdag opneemt tegen Feyenoord in de kwartfinales van de Europa League, zegt dit besluit te hebben genomen naar aanleiding van een onderzoek naar mogelijk financiële onregelmatigheden bij transfers en het creëren van meerwaarden bij spelerstransfers. De politie nam eerder deze maand verschillende documenten bij AS Roma in beslag genomen.

“AS Roma heeft alle relaties met Berardi met onmiddellijke ingang beëindigd”, aldus de club in een verklaring. Aanklagers namen ook bij rivaal Lazio en Salernitana documenten mee voor onderzoek. AS Roma ontkent iets verkeerds te hebben gedaan en heeft alle medewerking toegezegd. “We hopen dat er zo snel mogelijk volledige duidelijkheid komt in deze zaak”, zo klinkt het.

Juventus vormt de spil in het onderzoek naar spelerstransfers en het kunstmatig opdrijven van vermogenswinsten. De topclub uit Turijn werd in januari bestraft met een puntenaftrek van vijftien punten in de Serie A, maar is daartegen in beroep gegaan. Verschillende (voormalige) clubleiders, waaronder oud-voorzitter Andrea Agnelli, werden geschorst. Het fraudeonderzoek tegen de club loopt nog.