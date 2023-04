Bezoekster Toverland valt van perron achtbaan en breekt rug

Een bezoekster van attractiepark Toverland in Sevenum in Nederlands-Limburg heeft zondag haar rug gebroken bij een val van het perron van de binnenachtbaan Toos-Express. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval vond plaats in de overdekte hal van Toverland bij de Toos-Express, een 320 meter lange indoor achtbaan.

“Een vrouw wilde in het eerste treinwagonnetje van de Toos-Express plaatsnemen, maar verstapte zich”, zegt Tessa Maessen, woordvoerster van Toverland. “Ze verloor haar evenwicht en viel toen over de afscheiding van het perron bij de achtbaan. Daarbij viel ze tweeënhalve meter omlaag. Dat is toch een flinke hoogte.”

Ehbo-medewerkers van Toverland schoten te hulp en schakelden een ambulance in. Die nam de vrouw mee naar het ziekenhuis. “De vrouw meldde zelf op Facebook dat ze door de val een breuk in haar rug heeft opgelopen”, aldus Maessen.

Na controle kon de Toos-Express zondag weer in gebruik worden genomen. „We vinden het ongeval heel vervelend”, zegt Maessen. “Onze attracties worden regelmatig op veiligheid gecontroleerd, maar we gaan nu wel kijken of we de Toos-Express nog veiliger kunnen maken.”