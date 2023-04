VIDEO. Ongezien: klimaatactivist verstoort WK snooker door op tafel te gaan zitten en er poeder op te gooien

De Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik, de finale van de Croky Cup, de Grote Prijs Formule 1 van Groot-Brittannië: het afgelopen jaar verstoorden klimaatactivisten al verschillende sportevenementen. Maandag was het opnieuw raak op het WK snooker in Sheffield. Twee activisten probeerden er op de snookertafels te kruipen. Eén van hen faalde, maar de ander kon wel op de speeltafel springen en gooide er oranje poeder op.

Aan de tafel waar Robert Milkins en Joe Perry speelden, konden de aanwezige refs niet verhinderen dat de klimaatactivist op de tafel klom en die vervolgens besmeurde. Aan de tweede tafel, waar Mark Allen en Fan Zhengyi speelden, was de Belgische scheidsrechter Olivier Marteel er wel op tijd bij om erger te voorkomen. Hij hield de andere klimaatactivist tegen, waarna die met wat hulp van de tafel kon weggedragen worden.

De klimaatactivisten droegen beiden een wit T-shirt met het opschrift Just Stop Oil. Dat is een activistengroep uit Groot-Brittannië die zich al meermaals op bedenkelijke wijze liet opvallen. Een groep activisten van Just Stop Oil slaagde er afgelopen zomer bijvoorbeeld in om het circuit van Silverstone te betreden vlak na de start van de Grote Prijs Formule 1 van Groot-Brittannië: levensgevaarlijk. Ze verstoorden in het voetbal ook al meerdere Premier League-wedstrijden en het bekende schilderwerk De Zonnebloemen van Vincent Van Gogh werd door leden van de groepering eind vorig jaar besmeurd met soep.

© AP

© AP