Brecht uit ‘Blind getrouwd’ loopt eerste marathon uit, Dziubi trekt Den Haag in met andere kandidaten

Bekend volk liep zondag mee in de marathon van Rotterdam. Brecht De Geyter, die in het laatst uitgezonden seizoen van Blind Getrouwd huwde met Dziubi Steenbergen, liep de ruim 42 km uit in een zeer goede tijd.

De leerkracht kwam over de meet na 3 uur en 53 minuten. En daar was de Gentenaar meer dan tevreden over. Het was immers zijn allereerste marathon, iets dat op zijn persoonlijke bucketlist stond. En hij noemt het op zijn Instagram de grootste fysieke en mentale uitdaging tot nu toe. Maar hij is bijzonder trots dat hij geslaagd is in het opzet. Hij laat nog wel weten dat hij de komende dagen even zal sukkelen om de trap op te geraken.

Ook andere deelnemers van Blind Getrouwd maakten hun opwachting in Nederland. Al hadden die andere plannen. De dames van het voorbije seizoen verkenden samen met Dziubi Den Haag, waar ze onder meer een museum bezochten en een terrasje deden. De foto’s pronken sinds kort op de Instagrampagina van Dziubi. Ondertussen zijn we al 10 maanden na het huwelijk van de deelnemers. Niet alleen Brecht en Dziubi zijn nog altijd samen. Na een moeilijke start zijn ook Jiri en Florence nog steeds een koppel.