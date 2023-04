Quarterback Jalen Hurts (24) wordt met nieuw monstercontract bestbetaalde NFL-speler aller tijden

De Amerikaanse superster Jalen Hurts ondertekent eerstdaags een contract van 255 miljoen dollar, omgerekend zo’n 232 miljoen euro, voor vijf seizoenen bij de Philadelphia Eagles. Zijn team liet maandag op sociale media weten dat Hurts blijft tot 2028. Met zijn loon, dat in verschillende Amerikaanse media wordt bevestigd, breekt de 24-jarige Hurts het record van best betaalde American footballspeler in de geschiedenis van de NFL.

Zijn nieuwe contract gaat pas in 2025 in. Tot dan verdient de quarterback 4,2 miljoen dollar per jaar. De Amerikaan zou ook de eerste speler in de geschiedenis van de Eagles zijn die een zogenaamde ‘no-trade clausule’ in zijn contract heeft. Dat betekent dat hij enkel met een speler van een ander team mag geruild worden als hij daar zelf mee akkoord gaat.

De Amerikaan zal dankzij het nieuwe contract gemiddeld 51 miljoen dollar per jaar verdienen. Van het totale bedrag van 255 miljoen dollar is 179 miljoen dollar gegarandeerd. Enkel de controversiële quarterback Deshaun Watson van de Cleveland Browns heeft tot nu toe een hoger gegarandeerd loon. Hij krijgt de volledige 230 miljoen dollar van zijn vijfjarig contract, ongeacht zijn sportieve prestaties. Het totale bedrag voor Hurts is het tweede grootste in de NFL na het tienjarige contract van 450 miljoen dollar dat Patrick Mahomes in 2020 bij de Chiefs tekende.

Hurts leidde de Eagles dit seizoen naar de Super Bowl, waar hij werd verslagen in een duel tussen de twee quarterback-supersterren door Mahomes en de Kansas City Chiefs (35-38).