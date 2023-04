Kim Huybrechts pakt ticket voor European Tour-toernooi in Duitsland, andere Belgen stranden in kwalificaties

Voor de European Darts Grand Prix (European Tour 9) kon geen enkele Belg zich in de kwalificaties plaatsen. Dimitri Van den Bergh is door zijn tiende plaats op de PDC-ranking wel zeker van deelname. Het toernooi vindt van 26 tot 28 mei plaats in het Duitse Sindelfingen.

Kim Huybrechts (PDC-29) kon zich wel plaatsen voor de eindfase van de European Darts Matchplay (European Tour 10). De 37-jarige Antwerpenaar versloeg in de beslissende wedstrijd de Litouwer Darius Labanauskas (PDC-59) met 6-2. Mike De Decker (PDC-49) verloor voor een ticket op de hoofdtabel met 6-5 van de Engelsman Ted Evetts (PDC-74). Mario Vandenbogaerde (PDC-73) moest in een thriller met 6-5 het onderspit delven voor de Nederlander Raymond van Barneveld (PDC-30). Robbie Knops (PDC-125) kreeg een 6-0 nederlaag aangesmeerd van de Engelsman Martin Lukeman.

Dimitri Van den Bergh was met zijn plaats in de top 16 ook al zeker van deelname aan de European Matchplay. Die gaat van 30 juni tot 2 juli door in het Duitse Trier.