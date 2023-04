Nog meer in het spoor van Eddy Merckx: Tadej Pogacar is pas vierde renner ooit die Ronde van Vlaanderen en Amstel Gold Race in hetzelfde jaar wint

Een Vlaamse klassieker en een Ardennenklassieker in hetzelfde jaar winnen: niet veel renners hebben de capaciteiten om dat klaar te spelen. Maar Tadej Pogacar is nu eenmaal een renner die lacht met de wielerwetten. Hij won zondag de Amstel Gold Race twee weken nadat hij de Ronde van Vlaanderen op zijn naam schreef. Vlaanderens Mooiste en Nederlands Mooiste in de lente winnen: slechts drie renners hebben het hem ooit voorgedaan.

Na zijn uitstapje naar de Ronde van Vlaanderen vorig jaar heeft Tadej Pogacar de smaak dit voorjaar helemaal te pakken. In de Ronde reed hij twee weken geleden weg op de Oude Kwaremont, in de Amstel Gold Race - waaraan hij ook pas voor de tweede keer deelnam - plaatste hij zijn beslissende demarrage op de lastige Keutenberg. Twee fraaie solo’s, twee wondermooie klassieke zeges. Hij is pas de vierde renner ooit die in dezelfde lente die twee wedstrijden wint - al moeten we ook in gedachten houden dat de Amstel Gold Race pas voor het eerst werd georganiseerd in 1966.

Winnen met gekneusde nier

Pogacar verkeert dus in een select gezelschap, maar het is nog niet eens zo lang geleden dat iemand anders de dubbel Ronde-Amstel realiseerde. Daarvoor moeten we slechts zes jaar terug in de tijd, toen ene Philippe Gilbert zijn klassieke voorjaar 2017 abrupt zag eindigen in Nederlands-Limburg. Hij had in de Belgische kampioenentrui al de Ronde van Vlaanderen gewonnen na een solo van ruim 50 kilometer (!) en twee weken nadien won hij al voor de vierde keer in zijn carrière de Amstel Gold Race. (Lees verder onder de video)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In de sprint in Berg en Terblijt rekende Gilbert dat jaar af met Michal Kwiatkowski, zelf overigens ook een tweevoudig winnaar. Maar hoe straf Gilberts zege in de Amstel was, zou pas na de wedstrijd aangetoond worden… toen hij bloed plaste bij de dopingcontrole. Wat bleek in het ziekenhuis: Gilbert had bij een val halverwege de koers een nier gekneusd. De Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik kon hij bijgevolg niet rijden.

Wondervoorjaar van Merckx

Gilbert staat met zijn vier zeges in de Amstel Gold Race op plek twee in de erelijst aller tijden van Nederlands bekendste koers. Alleen Jan Raas deed nog straffer met vijf zeges in zes jaar tussen 1977 en 1982: enkel in 1981 won hij niet. Raas slaagde er tijdens zijn carrière ook tweemaal in om de Ronde van Vlaanderen te winnen. In 1979 won hij beide wedstrijden. (Lees verder onder de foto)

Jan Raas won de Amstel Gold Race voor het eerst in 1979. — © BELGA

Enkele jaren voor Raas was er nog een andere renner die erin slaagde om de dubbel Ronde-Amstel te verwezenlijken. We hebben het natuurlijk over - wie anders - Eddy Merckx. De Kannibaal won zowel de Ronde als de Amstel tweemaal in zijn carrière, en in 1975 slaagde hij erin om ze allebei te winnen. Zelfs naar zijn hoge standaarden reed Merckx toen een uitzonderlijk goed voorjaar, want hij won ook Milaan-Sanremo en Luik-Bastenaken-Luik. Daar kwamen nog podiumplaatsen bij in Parijs-Roubaix (tweede) en de Waalse Pijl (derde).

Uniek vierluik?

Toen Philippe Gilbert in 2017 forfait moest geven voor de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik omwille van zijn gekneusde nier, zag hij ook een kans op een uniek vierluik in rook opgaan. De Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race, Waalse Pijl én Luik-Bastenaken-Luik in hetzelfde jaar winnen, daar is immers nog nooit iemand in geslaagd. Pogacar kan deze week dus opnieuw wielergeschiedenis schrijven… al zal hij dan wel moeten afrekenen met onder meer Remco Evenepoel. Laat de Waalse Pijl en Luik maar komen!