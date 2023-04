Hoeseltse hoogleraar Bert Blocken na controverse in Amstel Gold Race: “Systeem met lasertechnologie kan deze beïnvloeding uitsluiten”

Het manoeuvre van Leo Van Vliet in volle finale was hét gespreksonderwerp na de Amstel Gold Race. De wagen van de koersdirecteur reed op een cruciaal moment achter en voor latere winnaar Tadej Pogacar, die zo profiteerde van verminderde luchtweerstand. “Een tijdswinst van tien seconden in een minimale inschatting”, berekende de Hoeseltse hoogleraar aerodynamica Bert Blocken.