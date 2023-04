Francis Amuzu wil (nog altijd) weg, Lior Refaelov overweegt voorstel: contractperikelen baren Anderlecht zorgen

Anderlecht kan maar beter het volgende seizoen al voorbereiden. De kans om nog Play-off 2 te halen is erg miniem, terwijl de Conference League een onverwacht zijproject is. Paars-wit moet nu al focussen op de toekomst. Alleen zit Jesper Fredberg met vijf complexe contractsituaties. Een overzicht.

1. Nice volgt Amuzu nog steeds

Françis Amuzu (23) gaat er nog steeds vanuit dat hij in juli kan vertrekken bij Anderlecht. Vorig seizoen wees RSCA een bod van 9 miljoen euro af van het Franse OG Nice. Ciske kreeg van het toenmalige management onder leiding van Peter Verbeke wel een officieuze belofte dat paars-wit de volgende zomer bij een goed bod zou meewerken aan een transfer. In een interview zei de speler zelf: “Eén jaar alles geven en Anderlecht laat mij gaan.”

De linksbuiten is niet van gedacht veranderd. Hij wil na zes jaar in de A-ploeg van Anderlecht nieuwe lucht opsnuiven. Ondertussen gaf CEO Jesper Fredberg zelf aan dat hij Amuzu graag aan boord wil houden – zo’n explosieve spelers vind je niet makkelijk – maar het jeugdproduct nog eens expliciet tegenhouden gaan ze ook niet doen. Te meer omdat Amuzu na alle transferperikelen een nieuw contract tekende en zijn fikse jaarsalaris nog zag stijgen. Het probleem zal de prijs zijn. Hoe groot is de kans dat er nog eens een bod van 9 miljoen euro komt? En wat als paars-wit pakweg 6 miljoen niet genoeg vindt? Amuzu zit wel alweer aan 3 goals en 11 assists, maar zijn vizier staat niet altijd even scherp. Gelukkig voor hem volgt onder meer het Franse Nice zijn situatie nog steeds.

© Isosport

2. Refaelov beslist na reguliere competitie

Lior Refaelov wordt volgende week 37 jaar. De Israëlische spelverdeler wil nog drie seizoenen voetballen, maar zijn contract bij Anderlecht loopt af. Rafa kende de jongste weken niet zijn beste matchen. Al blijft hij wel waardevol voor de Brusselaars. Refaelov is een ervaren pion in de kleedkamer, startte dit seizoen toch in 27 partijen – onder meer tegen AZ en Villarreal – en tekende alweer 4 goals en 5 assists aan. Anderlecht beloofde altijd om met hem rond de tafel te zitten en volgens onze info weet Rafa inmiddels onder welke condities hij bij Anderlecht kan blijven. Het is een publiek geheim dat hij dan financieel (stevig) zal moeten inleveren. De bedoeling is dat de spelverdeler zich nu helemaal focust op de kwartfinale tegen AZ en na de reguliere competitie zijn beslissing kenbaar maak. Zoals altijd is er ook vage interesse.

3. Raman: licht Anderlecht de optie of niet?

Benito Raman (28) verzoent zich steeds meer met de rol van supersub. Alleen voetbalt Anderlecht onder Brian Riemer liefst met één bonkige targetspits en dat is niet bepaald Ramans profiel. Toch wil de Oost-Vlaamse spits het liefst bij paars-wit blijven. Is dat haalbaar? Het contract van Benito Raman loopt af in juni 2024. Anderlecht kan zelf wel nog een optie lichten voor een extra jaar, maar zo’n optie gaat altijd gepaard met een loonopslag. Raman verdient nu al een dikke boterham en dan wordt die nog dikker. Het logische scenario zou zijn dat RSCA hem eerst probeert te verkopen om zo grotendeels de 3 miljoen te recupereren dat in 2021 werd betaald aan Schalke. De Brusselaars moeten immers nog altijd op de centen letten. In februari was er alleszins een ploeg van over de oceaan – wellicht een MLS-club – geïnteresseerd.

© Isosport

4. Verschaeren moet bijtekenen ondanks blessure

Een delicaat geval. Yari Verschaeren (21) was goed op weg om één van de volgende grote uitgaande transfers van Anderlecht te worden. Tot hij op OHL zijn kruisbanden scheurde na een ongelukkig contact met Sofian Kiyine, de brokkenpiloot die daarna zijn auto in een sporthal boorde. Weg potentieel vertrek in de zomer. Ondertussen is de nummer 10 geopereerd, maar zijn comeback is pas voorzien voor begin 2024. Dat is zes maanden voor zijn huidige contract in het Lotto Park afloopt. Anderlecht gaat het risico niet nemen om dit goudhaantje gratis te verliezen. Er zal dus gesproken moeten over een contractverlenging. Al maakt de blessure dat iets complexer. Hoe sterk zal Yari terugkeren, zal hij nog de oude zijn... De speler zelf zal de club wel dankbaar zijn als ze hem helpen revalideren. Dat neemt niet weg dat er een goeie deal moet gesloten worden om bij te tekenen.

5. Slimani’s waarde is gestegen

Islam Slimani heeft zich in het hart van de Anderlecht-fans gespeeld. In januari kwam de spits als negende keuze naar Brussel omdat hij graag weg wou bij Stade Brest en dus waren zijn eisen niet onhaalbaar voor Anderlecht. Hij tekende toen voor zes maanden. Op korte tijd ontpopte de Algerijn zich echter tot dé aanvalsleider met 8 goals en 1 assist in 14 matchen. Jesper Fredberg wilde niet te vroeg met Slimani rond de tafel gaan zitten om hem extreem gemotiveerd te houden, maar dat beide partijen een langere samenwerking bekijken, staat buiten kijf. De marktwaarde van Slimani is uiteraard verhoogd de jongste maanden waardoor het pakket om hem vast te leggen duurder is geworden. Daarbij moet in rekening gebracht worden dat de spits in juni 35 jaar wordt en af en toe met blessures kampt.