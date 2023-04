Weer een medaille erbij: Nina Sterckx pakt zilver op Europees kampioenschap gewichtheffen

Nina Sterckx heeft voor de derde keer in haar carrière een medaille veroverd op het EK gewichtheffen. Het 20-jarige talent pakte in de gewichtsklasse tot 59 kilogram de tweede plaats in zowel de clean & jerk als de snatch, waarmee ze goed was voor zilver in de eindafrekening.

In 2021 en 2022 was Sterckx op het EK al goed voor brons in de gewichtsklasse tot 55 kilogram, maar die categorie is intussen geen olympische klasse meer. Sterckx moet daarom de keuze maken tussen de klasses tot 49 en 59 kilogram. Op de Olympische Spelen in 2021 en het WK in december vorig jaar werd ze respectievelijk vijfde en zesde in de klasse tot 49 kg, voor dit EK in Armenië besloot ze uit te komen in de klasse tot 59 kg.

Sterckx deed het uitstekend: in de snatch (waarbij het gewicht in één beweging boven het hoofd moet gestoken worden, red.) stak ze 93 kg in de lucht. In de clean & jerk (waarbij het gewicht in twee bewegingen boven het hoofd moet gestoken worden, red.) slaagde ze erin om 116 kg boven het hoofd te tillen. In beide gevallen bleef ze 2 kg onder haar persoonlijke records.

Met een totaal van 209 kg was Sterckx nipt goed voor een zilveren plak: ze deed 2 kilo beter dan de Oekraïense Nadia Schpilka. Topfavoriete Kamila Konotop, ook een Oekraïense, bleek een maatje te groot voor iedereen. Zij won met een totaal van maar liefst 235 kg, een nieuw Europees record - ook haar individuele scores in de snatch (106 kg) en de clean & jerk (129 kg) waren goed voor nieuwe Europese records.

Annelien Vandenabeele eindigde in Jerevan als tiende in de categorie tot 55 kilogram. Ze haalde 165 punten, en kwam tot 74 kg in de snatch en 91 kg in de clean & jerk.