Op de Tongersestraat in Bilzen opent Jumbo woensdag haar nieuwste winkel. — © Johnny Geurts

Bilzen

Woensdagochtend wordt er een stormloop verwacht naar het nieuwe warenhuis Jumbo op de Tongersestraat in Bilzen. De winkelketen opent met de vestiging in Bilzen haar achtste supermarkt in Limburg. Om de opening te vieren, krijgen de eerste 300 klanten een boeket bloemen.