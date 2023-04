Vakbonden willen eenzelfde statuut voor werknemers: nieuwe onderhandelingen gaan van start

Krijgen alle werknemers in de retail straks eenzelfde statuut of blijven ze zoals nu in verschillende systemen met verschillende arbeids- en loonvoorwaarden werken? Het is dé centrale vraag bij de onderhandelingen die maandagavond in de sector beginnen. In normale omstandigheden is het niet meer dan een klein artikel in de krant, maar het al weken aanslepende sociaal conflict bij Delhaize zet nu volop de spotlights op de gesprekken tussen vakbonden en werkgevers. “Dit is voor de bonden een symbooldossier, maar ik vrees dat het een verloren strijd is”, zegt retailexpert Gino Van Ossel.