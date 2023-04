Daar komen de schutters met tromgeroffel

Sint-Martens-Voeren

Sint-Martinus uit Sint-Martens-Voeren is de oudste vereniging van Voeren. Als oudste teken van bestaan bezit deze schutterij een koningsplaat uit 1662 met de vermelding, Christina-Sophia de Loe-Wissen, Vrouwe van Mheer en tevens Vrouwe van de Heerlijkheid van Sint-Martens-Voeren. Omwille van de broeder- en zusterbanden met de Nederlandse verenigingen is Sint-Martinus aangesloten bij de Bond Berg en Dal (Noorbeek) en krijgt deze vereniging dit jaar de eer om het Bondfeest en nevenactiviteiten te organiseren tijdens het weekend van 12, 13 en 14 mei op en rond de feestweide aan het Heem De Komberg en in het Paviljoen.

Op zondag 14 mei is er een groots schuttersfeest met kleurrijke optocht dat Sint-Martinus samen met de Bond Berg en Dal (Nederlands Limburg) organiseert en waar een twintigtal verenigingen aan deelnemen.