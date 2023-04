Camille komt naar Suikerrock, ook Regi en MEAU zullen op podium staan

Tienen

Het gaat zondag 6 augustus vuurwerk geven op het Bietenplein, want niemand minder dan poprevelatie Camille komt Suikerrock in Tienen. Ze vervolledigt het zondagprogramma van de mainstage naast artiesten Regi Live, Bart Peeters & De Ideale Mannen, Metejoor, MEAU en Cleymans & Van Geel. Tickets voor dit popfeest, en voor alle festivaldagen, zijn beschikbaar via de Suikerrock ticketshop.