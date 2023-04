Wereldgoal in Nederlands-Limburg: keeper scoort fantastische gelijkmaker in 98e minuut

Spektakel in Nederlands-Limburg. De bezoekers van de wedstrijd Vaesrade-UOW ‘02 in vierde klasse kregen wel een heel uitzonderlijk knap doelpunt te zien.

De blessuretijd was al een hele tijd bezig, bij een voorsprong van 2-1 voor de thuisclub. In een alles-of-niets-poging ging keeper Sandro Aruvaino van UOW mee naar voren bij een vrije trap.

De goed genomen trap belandde in het doelgebied, waar een speler van UOW de bal doorkopte en keeper Aruvaino zijn kans schoon zag. Met een perfecte omhaal maakte hij in de 98e minuut de gelijkmaker voor de club uit Waubach. De goal werd op video vastgelegd door amateurvoetbalfilmer Roger Moonen.

Neefje

De uit Kerkrade afkomstige Aruvaino reageerde na afloop opgetogen op zijn wereldgoal. “Ik kreeg van mijn trainer te horen dat ik mee naar voren mocht gaan. Ik zie die bal komen, mijn neefje kopt hem door. Het was zijn debuut, dus dat was extra leuk. De bal blijft hangen en ik pak hem met een omhaal. Dat ie zo fantastisch binnenvalt is een droom die werkelijkheid wordt natuurlijk”, zei hij voor de camera van Roger Moonen.