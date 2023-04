Coca-Cola stopt in ons land in alle stilte met bekende frisdrank

In alle stilte is de populaire frisdrank Finley uit de Belgische winkelrekken verdwenen. Een bewuste strategie van Coca-Cola, zo leert navraag ons: Finley werd weggehaald om een ander drankje meer ruimte te geven.

Vlierbloesem, mojito, bloedsinaasappel en ananas, komkommer en munt. De caloriearme limonades van Finley veroverden sinds 2014 een plaatsje in de koelkast van meerdere Belgen. In flesjes en blikjes vond je ze in alle supermarkten terug. De introductie van de in ons land geproduceerde drankjes was in 2014 de grootste introductie op de markt sinds Coca-Cola Zero, en speelde volgens Coca-Cola in op de vraag bij volwassenen naar een frisdrank met een “matuur smakenpallet”.

Het was dan ook een verrassing toen de blikjes en flesjes de jongste weken plots niet meer te vinden waren. Coca-Cola communiceerde er niet over, maar nu blijkt dat het bedrijf het populaire drankje bewust uit de winkelrekken heeft laten halen in ons land. De reden voor het stoppen van de productie is dat het met Royal Bliss in maart van dit jaar een nieuwe frisdrank uitbracht, en dat zou nogal gelijkaardig zijn aan Finley.

“Zo zetten we één merk op de Belgische markt”, zegt woordvoerster Joke Dom van Coca-Cola, “met een verfrissend, rijk en heerlijk assortiment dat net bruisend genoeg is en consumenten een geweldige mix- of pure drinkervaring biedt, met of zonder suiker.”

Royal Bliss is in ons land beschikbaar in zes smaken - pink aromatic berry, agrumes & ylang ylang, zero signature tonic water, bitter lemon en lime & mint - en wordt net als Finley in België gemaakt.