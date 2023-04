Kobe Goossens is na degelijke Ronde van Sicilië klaar voor Ardens tweeluik: “Het zal werken worden in dienst van de ploeg”

Na een maand van relatieve rust zit Kobe Goossens weer op de fiets. Na een zesde plaats vorige week in de Ronde van Sicilië hoopt de 26-jarige coureur uit Tremelo die positieve lijn woensdag door te trekken in de Waalse Pijl.

Gold Sicilië nu als doel op zich of was het voor Goossens pure voorbereiding op de Pijl? “Beide”, zegt de renner van Intermarché. “Ik was tuk op een goed resultaat en hoopte meteen ook de vorm nog wat aan te scherpen. Ik denk dat ik in Italië op mijn waarde ben geklopt. Bergop kon ik het wiel van Alexey Lutsenko toch niet volgen.”

Met al twee overwinningen in de Trofeo Mallorca houden ze in het peloton tegenwoordig toch iets meer rekening met Goossens. Heeft dat ook gevolgen voor de Waalse Pijl van woensdag? “Ik denk dat het in eerste instantie toch werken zal worden in dienst van de ploeg, met name voor Rui Costa en Lorenzo Rota. Ofwel probeer ik mee te schuiven met een vroege vlucht, en anders probeer ik hen af te zetten aan de voet van de Muur van Hoei. Dat lijkt mij de meest logische gang van zaken. Drie jaar geleden heb ik al getoond dat ik dat in mijn mars heb door Tim Wellens te begeleiden tot aan de ultieme klim.”

Drukke periode

Na de Waalse Pijl volgt zondag ook alweer Luik-Bastenaken-Luik. “Remco Evenepoel en Tadej Pogacar gaan we niet kunnen volgen, hè. Het zal er dan ook op aankomen van te anticiperen. Nu goed, nadien volgen er sowieso nog genoeg kansen. Twee dagen na Bastenaken volgt al de Ronde van de Aude om nadien de Ronde van Romandië te rijden. Het wordt een drukke periode van koersen en rusten, maar ik vind het leuk. Zeker omdat ik heb kunnen vaststellen dat ik toch weer stappen heb gezet. Ik heb er alles voor gedaan en denk dat ik klaar ben voor de komende weken.”