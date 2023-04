Drenkeling uit kanaal gehaald in Veldwezelt

Lanaken

Maandagnamiddag is uit het Albertkanaal in Veldwezelt - in de buurt van de 2de Carabinierslaan - een drenkeling uit het kanaal gehaald. De man - een Nederlander - werd ter plaatse gereanimeerd en naar een ziekenhuis in Nederland gebracht. Hoe hij in het water was gesukkeld, is nog niet duidelijk. mm