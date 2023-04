Onze tv-tips: de zus van, een befaamd kunstenaar, een middeleeuws liefdessprookje

Liefde voor Muziek

VTM, di, 20.35u

In deze aflevering staan de liedjes van Metejoor centraal. Het is vooral uitkijken naar het speciale gastoptreden van zijn zus Lisa Van Rossem. Zij deed zeven jaar geleden mee aan The Voice, waar ze met een nummer van Whitney Houston indruk maakte. Nog veel eerder stond ze samen met Max Colombie en Mathieu Terryn in de finale van Eurosong for Kids 2005. Lisa heeft een dijk van een stem.

Tristan & Isolde

VTM3, di, 20.35u

Tristan & Isolde vertelt het middeleeuwse verhaal van een koppel, wiens liefde voor elkaar de vrede tussen Engeland en Ierland in gevaar brengt. Hij is namelijk een nobele ridder en zij de Koningin van Engeland ... en getrouwd. Cinematografisch heeft de film met James Franco en Henry Cavill veel te bieden. Hoewel de film vaak wordt omschreven als drama, primeert in veel scènes toch romantiek.

Edward Hopper - An American Love Story

NPO2, di, 22.39u

Edward Hopper geldt als een van Amerika’s geliefdste kunstenaars. Deze documentaire kijkt naar de relatie met zijn vrouw Jo, die haar kunstenaarscarrière opgaf om hem te steunen. Ook onderzoekt de regisseur de manier waarop Hoppers werk de snel veranderende Amerikaanse maatschappij van de jaren 20, 30 en 40 weerspiegelt. Een aanbevolen docu voor de liefhebbers van deze kunstenaar. (tove)