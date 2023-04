Bilzen

De komst van Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert maandagavond naar café ’t Lindje in Bilzen is in extremis geannuleerd. “Naar aanleiding van de aangekondigde actie van de politievakbonden en de ervaringen in andere steden, kunnen we de veiligheid niet garanderen”, aldus burgemeester Bruno Steegen.