Team Thierry Neuville start met slechts twee wagens in Rally van Kroatië uit respect voor overleden Craig Breen

Het besluit om deel te nemen aan de wedstrijd kwam er na rijp beraad, waarbij ook de familie van Craig Breen, zijn bijrijder James Fulton en alle rijders van het team betrokken waren. De familie van Breen en Fulton hebben bevestigd dat het hun wens is dat het team ter ere van Craig deelneemt aan Kroatië.

Cyril Abiteboul, teambaas van Hyundai Motorsport, zei dat ze “deze beslissing zeer zorgvuldig overwogen hebben”. “Uit gesprekken met iedereen is gebleken dat de beste manier om Craigs nalatenschap te eren is om onze inschrijving niet terug te trekken, dus we doen mee met onze verloren teamgenoot, vriend en ongelooflijke concurrent te eren. We starten met twee auto’s en trekken de derde terug als teken van respect”, gaf de ex-teambaas van het F1-team van Renault aan.

Beide auto’s krijgen ook een speciale kleur ter nagedachtenis van de overleden Ier. “We rijden deze rally vooral om Craig en zijn ongelooflijke leven en talent te eren. Craig was een trotse Ier en een gepassioneerde vertegenwoordiger van de Ierse rallygemeenschap”, zei Abiteboul in het persbericht.