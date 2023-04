Ruim helft van vrachtwagens in overtreding bij controle zwaar vervoer in Hasselt

De actie vond uitzonderlijk plaats tussen de gebouwen van de politie en de brandweer aan de Zwarte-Brugstraat in Hasselt. — © Politie LRH

19 van de 34 vrachtwagens die maandag bij een controle zwaar vervoer in Hasselt aan de kant werden gezet, waren niet in orde. Er werden er 17 onmiddellijke inningen opgesteld voor een totaalbedrag van 18.364 euro. Daarnaast werden nog 6 pv’s uitgeschreven.

Op maandag 17 april organiseerde de politie Limburg Regio Hoofdstad in de voormiddag, in samenwerking met GOCA met een mobiel keuringsstation, FAVV (voedselagentschap) en de sociale inspectie, een actie rond zwaar vervoer. Politie LRH zette ook haar eigen mobiele weegmatten in.

© Politie LRH

De actie vond uitzonderlijk plaats tussen de gebouwen van de politie en de brandweer aan de Zwarte-Brugstraat in Hasselt. Er werden verschillende inbreuken vastgesteld.

Overlading

Het hoofddoel was overladingen te detecteren. Met het mobiele keuringsstation van GOCA werd er ook getest of alle voertuigen technisch in orde waren. Daarnaast controleerde de mensen van het voedselagentschap de voertuigen die voedsel vervoerden en voerde de Sociale Inspectie een controle uit op de wettelijke arbeidsvoorwaarden zoals rij- en rusttijden en correcte uitbetalingen.

Rijbewijs

Van de 34 gecontroleerde voertuigen waren er 19 niet in orde. De politie stelde 6 processen-verbaal op, onder andere aan een bestuurder die niet het juiste rijbewijs had en aan een andere bestuurder die misbruik maakte van zijn handelaarsnummerplaat. Er werden er 17 onmiddellijke inningen opgesteld voor onder andere gsm-gebruik, overlading, technische eisen en vervallen keuring en dat voor 18.364 euro.

© Politie LRH

Het Federaal voedselagentschap stelde 3 processen-verbaal en 1 proces-verbaal van waarschuwing op. Daarnaast opende de sociale inspectie enkele dossiers die misschien naar enkele processen-verbaal inzake zwartwerk zullen leiden.