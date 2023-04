Maastrichtenaar (22) wilde zieke zusje verrassen met ritje in snelle auto, maar reed 76-jarige fietser dood

De bedoeling was om die dag zijn zieke zusje te verrassen met kaartjes voor Thermae 2000 en een rit in een snelle auto. Omdat ze was uitgeloot voor een evenement met Stichting Droomauto had Ismail S. op 22 april vorig jaar zelf maar een supersnelle Volkswagen Golf GTI gehuurd. Maar de jonge Maastrichtenaar en zijn andere zusje, dat ook mee onderweg was, haalden Valkenburg niet. Op de Bergerstraat in zijn woonplaats, vlak voor het einde van de bebouwde kom, schepte S. met zo’n 150 kilometer per uur een overstekende fietser.

Stervensbegeleider

Wilde hij even testen hoe hard de auto ging? De 22-jarige S. verklaarde het maandag voor de rechtbank niet meer te weten. “Ik vertrouw mijn geheugen niet meer.” Hij was zich ervan bewust dat hij te hard reed. “Maar ik dacht 100, misschien 110.” Volgens de boordcomputer van de auto was het tegen de 150, waar 50 kilometer per uur is toegestaan. Het waarschuwingsbord en de zigzag-belijning op de weg had hij niet geregistreerd. De 76-jarige Huub Beckers, die per fiets de weg overstak, zag hij evenmin.

Het kwam tot een bijna-frontale botsing, waarbij het slachtoffer tientallen meters door de lucht werd geslingerd. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De levensgezel en de broer van Beckers vertelden S. in de rechtbank hoeveel het slachtoffer voor hen betekende. En voor vele anderen: “Uitgerekend Huub, die zelf als stervensbegeleider zoveel ouderen en zieken hier, en aidspatiënten in Thailand bijstond in hun laatste fase. Maar we weten wat hij gezegd zou hebben: ‘Als jij je leven hierdoor weer op de rails krijgt, dan is mijn dood niet voor niets geweest.’”

Overmoed

Volgens de reclassering hád S. zijn leven net weer op de rails, na een eerdere veroordeling voor dealen in drugs. Maar sinds het ongeval lijdt hij aan een posttraumatische stressstoornis, suïcidale gedachten en depressie. Hij verloor zijn baan, zijn woning en zit nu flink in de schulden. Tot twee maal toe bood hij de nabestaanden maandag zijn excuses aan. “Er gaat geen moment voorbij dat ik er niet aan denk.”

Dat meewegende, eist de officier van justitie een celstraf van acht maanden en een ontzegging van de rijbevoegdheid voor drie jaar. S.’ advocaat hoopt dat de rechtbank wat hij noemt ‘jeugdige overmoed van een beginnend bestuurder in een snelle auto’ zwaarder laat meewegen. “Wanneer het een celstraf moet worden, laat het dan deels een voorwaardelijke zijn.”