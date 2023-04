LEVE DE LAATSTE. Maaike Boogaard, 86ste in de Amstel Gold Race: “Wie kan zeggen dat zij de Grote Prijs Tadej Pogacar heeft gewonnen?”

In één enkele zin van de laatste bij de vrouwen naar de eerste bij de mannen. In deze wonderlijke rubriek kan het allemaal. De Nederlandse Maaike Boogaard (24, AG Insurance - Soudal-Quick-Step) hobbelde in de Amstel Gold Race Ladies Edition als allerlaatste over de finish. Maar wie kende zij al toen de rest van de wereld nog nooit van hem had gehoord? “Leuk ventje, Tadej als tiener. Altijd lachen, altijd lol.” Exclusief in uw krant: Maaike Boogaard, oud-winnares van de Grote Prijs Tadej Pogacar.