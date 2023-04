Waarom met nat haar naar bed gaan geen goed idee is, en zelfs je oksels geen zeep hoeven

De ene wast zich in de ochtend, de andere doet het steevast in de avond. Zo ook goede vrienden James Cooke en Karen Damen, die maandagochtend te gast waren bij radiozender MNM. Damen vertelde dat ze zich steevast in de ochtend wast en dat niet per se voor het slapengaan nog eens hoeft te doen. “En dat is ook niet nodig”, zegt dermatoloog Thomas Maselis. “Onze huid kan heel goed voor zichzelf zorgen.”