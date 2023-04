Lego bouwt eerste fabriek in de Verenigde Staten

Lego wil een eerste fabriek bouwen in de Verenigde Staten, meer bepaald in Virginia in het oosten van het land. De bedoeling van de speelgoedfabrikant is om op die manier zijn marktaandeel te vergroten. Het gaat om een investering van 1 miljard dollar, omgerekend zo’n 909 miljoen euro.

“Als we kijken naar het potentieel in de VS, dan hebben we nog een lange weg af leggen”, verklaarde de chief operating officer Carsten Rasmussen vanuit de VS aan persagentschap Bloomberg. De populariteit van de kleurrijke bouwblokjes ligt over de oceaan een pak lager dan in Europa. “Aan de oostkust en in het noorden staan we al sterk, maar elders is er nog heel wat potentieel. We denken de volgende jaren te kunnen slagen.”

Het Deense bedrijf wedijvert wereldwijd om de eerste plaats met de Amerikaanse speelgoedgiganten Mattel en Hasbro. De afgelopen vier jaar verdubbelde Lego zijn omzet in de VS, maar vooral in het zuiden is er nog heel wat ruimte om te groeien. “We willen extra capaciteit klaar hebben als de vraag aantrekt”, aldus de operationeel directeur. Daarnaast zouden er ook meer regionaal getinte marketingcampagnes komen.

De nieuwe fabriek komt in Richmond en zal bijna 1.800 mensen tewerkstellen. Ze zou tegen 2025 klaar moeten zijn.

Momenteel wordt de VS nog bevoorraad vanuit Mexico, waar Lego al een fabriek heeft. Ook in Denemarken, Tsjechië, Hongarije en China heeft de Deense speelgoedfabrikant al fabrieken, hij bouwt ook nog een nieuwe productiefaciliteit in Vietnam.