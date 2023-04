Franse uitgever van Agatha Christie-boeken schrapt beledigend taalgebruik

De Franse vertalingen van werken van Agatha Christie maken deel uit van een revisieoperatie. Zo zullen beledigende termen over de fysiek of de oorsprong van personages worden aangepast. “Dit gebeurt ook in andere internationale edities”, klinkt het bij een woordvoerder van uitgeverij Editions du Masque.

“De Franse vertalingen van het werk van Agatha Christie zijn onderhevig aan de gebruikelijke revisies en bevatten in de loop der jaren de correcties die zijn aangevraagd door Agatha Christie Limited (het bedrijf dat het werk van de auteur beheert), zodat ze aansluiten bij andere internationale edities”, specificeert de uitgever, die deel uitmaakt van de Hachette-groep.

Eind maart liet de Britse krant The Telegraph weten dat verschillende passages in de boeken over het wedervaren van Hercule Poirot en Miss Marple, die oorspronkelijk geschreven werden tussen 1920 en 1976, werden herschreven nadat ze door een leesjury waren onder de loep genomen.

Het gaat voornamelijk om aanpassingen of schrappingen van beschrijvingen van bepaalde buitenlandse personages. Zoals in ‘Death on the Nile’ (1937), waar het personage van mevrouw Allerton klaagde over een groep kinderen en hun neus uitlachte, of in ‘The Mysterious Affair of Styles’ (1920), waarin Hercules Poirot erop wees dat een ander personage “natuurlijk een Jood” was.

Niet eerste keer

Het is niet de eerste keer dat een werk van Agatha Christie wordt aangepast. In 2020 werd de detectiveroman ‘Tien kleine negertjes’, een van de meest gelezen en verkochte romans ter wereld, omgedoopt tot ‘Ze waren met tien’ en de pejoratieve naam, die 74 keer voorkwam in de originele versie, werd verwijderd uit de nieuwe bewerking.

Ook het werk van Roals Dahl kreeg recent een aanpassing in het Verenigd Koninkrijk, maar de uitgever besliste na protest om naast de herwerkte versies ook de orginele versies te zullen blijven uitbrengen.

De avonturen van de bekende Britse spion James Bond, geschreven door Ian Flemming, kreeg eerder al enkele aanpassingen waardoor racistische passages werden geschrapt.