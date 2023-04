Lente in de frigo tot begin mei: “Het wil maar niet lukken met het weer dit jaar”

Wacht eens, het zou na de paasvakantie toch 20 graden worden? De realiteit is somber en fris weer, met kans op natte sneeuw in de Hoge Venen donderdag. “De voorspellingen zijn veranderd”, zegt KMI-weerman David Denenauw. “Tot mei zie ik geen stralend lenteweer in zicht.”

Het was een beetje pech hebben, maar kom, beter net na de vakantie dan nooit. Na het paasverlof zou de lente eindelijk doorbreken en zouden we een reeksje warme, zonnige dagen krijgen. Zo klonk het vorige week toch. Maar de realiteit is dat die verduivelde kilte, die wolken en die buien maar niet verbannen geraken. Het weer blijft op de sukkel.

“Het is nog gene vette geweest inderdaad”, zegt KMI-weerman David Dehenauw. “Het wil maar niet lukken dit jaar.”

Dat het weer voor deze week enigszins anders aangekondigd was, geeft Dehenauw toe. “De voorspellingen zijn inderdaad veranderd. Begin vorige week dachten we dat we zicht hadden op een aantal mooie dagen met echt lenteweer. Afgelopen weekend is dan duidelijk geworden dat we het met één dag, zaterdag, gaan moeten doen waar het een graad of 19 wordt.”

Als we al zon kregen dit jaar, was er altijd een jasje nodig. — © fvv

Andere wind

Dat komt omdat de wind anders blaast dan verwacht. “Het waait uit het noordoosten in plaats van uit het oosten”, zegt Dehenauw. “Morgen krijgen we een graad of 13, 14. Woensdag wordt het een 15-tal graden en donderdag wordt het dan overal weer flink kouder: een graad of tien. Met in de Hoge Venen zelfs kans op smeltende sneeuw.”

Daarna wordt het weer zachter, maar 20 graden halen wordt moeilijk. “Ik zie het niet meer goedkomen vóór begin mei”, zegt Dehenauw.

Lentewarmte

Het is al van 2016 geleden voor we nog eens zo lang moesten wachten op echte lentewarmte. “Normaal gezien hebben we ergens half april die eerste 20 graden”, zegt Dehenauw. “Maar dat varieert natuurlijk elk jaar. In 2019 was het al eind februari 20 graden.”

Dit jaar valt het dus allemaal dik tegen voorlopig: het is somber en nat. De zon scheen in 2023 nog maar 274 uur in Ukkel, zegt meteoroloog Pascal Mormal van het KMI. “Normaal zou dat nu al 340 uur moeten zijn.”

“En er is tot nu toe al 45 liter regen gevallen in april, terwijl normaal gezien op de hele maand maar 46,7 liter valt”, zegt Dehenauw. Ook maart was al zeer nat en somber.

Gaat dat zijn invloed hebben op de zomer? Toen het vorig jaar zo kurkdroog was in het voorjaar, werd gezegd dat het de weg zou vrijmaken voor heet zomerweer. Omdat dan al het vocht al uit de bodem verdampt was in de lente, waardoor de zon in de zomer dan direct de lucht kon opwarmen en de temperatuur sneller heel hoog kon klimmen.

“Die voorjaarsbuffer van water in de bodem heeft zeker een invloed op het zomerweer”, zegt Dehenauw. “Maar het is lang niet de enige factor. In Spanje is het nu bijvoorbeeld al heel lang kurkdroog en warm. Krijgen we hier bij ons wind uit het zuiden, dan wordt ook die zuiderse hitte naar ons geblazen.”