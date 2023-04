Voel je je slecht na een ongemakkelijk gesprek over koetjes en kalfjes? Nergens voor nodig, zegt de wetenschap

Wanneer een gesprek over koetjes en kalfjes met een vage kennis of iemand die je pas hebt ontmoet ongemakkelijk wordt, is het makkelijk om de schuld bij jezelf en je communicatieve vaardigheden te leggen. Want waarom heb je het ene gevraagd of gezegd, terwijl een andere vraag of een ander antwoord achteraf gezien zoveel beter was geweest voor de kwaliteit van het gesprek?

Niet over piekeren is de boodschap, want je gesprekspartner in kwestie voelt zich wellicht precies hetzelfde na een staaltje geforceerde small talk. Een recente studie, gepubliceerd in het Journal of applied psychology, toont immers aan dat mensen geneigd zijn zichzelf de schuld te geven wanneer interacties ongemakkelijk worden.

“Praten is een van de meest gebruikelijke manieren om sociale connecties tot stand te brengen en de behoefte om ergens bij te horen te bevredigen”, schrijven de Amerikaanse onderzoekers van Dartmouth college en Cornell university in hun verslag. “Maar ondanks het feit dat ze veel met anderen praten, melden veel mensen dat informele gesprekjes hen angstig maken.”

“We ontdekten dat mensen relatief pessimistisch zijn over hun gespreksvaardigheden. Ze schrijven de dieptepunten van een gesprek daarom meer aan zichzelf toe dan aan de ander. Mensen vinden dat het succes van een gesprek afhangt van het plezier van de ander. Daarom kan het moeilijker zijn om in te schatten of we het al dan niet ‘goed’ hebben gedaan. Vandaar de mogelijke angst en overpeinzing achteraf.” Onthoud de volgende keer dat je een kemel schiet: relax, de ander denkt dat het zijn of haar fout is.