Lommelse LGBTQ+-vereniging kleurt het bos tijdens Sahara CityRun

Lommel

Wie deelnam aan de Sahara City Run, kwam plots in een kleurrijk stukje bos terecht, dat versierd was met vlaggen en met hartjes in allerlei kleuren. “We brengen zo het logo van onze groep Kleurig Lommel tot leven”, vertelt An Geebelen. “Onze bedoeling is om aandacht te vragen voor LGBTQ+ en onze werking bekender te maken. Mensen die met vragen zitten rond dit thema of nog in de kast zitten, kunnen bij ons terecht. Sinds vorig jaar zijn we gestart met deze groep. De groep bestaat uit jongeren en volwassenen, allemaal met een andere geaardheid of genderidentiteit en/of mensen die mee onze werking willen mee uitdragen. We vinden dat iedereen uniek is en anders mag zijn. Elk kleurtje mag er zijn, iedereen is verbonden met elkaar want we zijn allemaal mensen. Daarom hebben we als logo een boom met kleurrijke hartjes gekozen.” (nma)