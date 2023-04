Moeten gevangenen betalen voor hun gevangenisverblijf? “De werkende mens wordt al gepluimd”

De Franstalige liberale partij MR wil dat gevangenen voortaan zelf betalen voor hun verblijf in de gevangenis. Naar aanleiding daarvan vroegen wij aan onze lezers of ze het daarmee eens zijn.

Als het van Georges-Louis Bouchez afhangt, zal al die in de gevangenis zit zelf moeten opdraaien voor diens verblijfkosten daar. Dat vertelde de MR-voorzitter aan de Franstalige krant La Libre. Daarnaast wil hij ook de uitkering voor personen met een elektronische enkelband afschaffen. Momenteel krijgen zij elke week honderd euro van de FOD Justitie, maar de Waalse politicus is van mening dat mensen die thuis niet voor zichzelf kunnen zorgen, gewoon geen elektronische enkelband zouden mogen krijgen. Zij zouden dan ook een gevangenisstraf moeten uitzitten volgens Bouchez.

Wij vroegen aan onze lezers of zij ook vinden dat gevangenen zelf hun verblijfskosten moeten betalen. De boodschap van onze respondenten was zeer duidelijk: bijna iedereen was het eens met het idee van Bouchez. “De hard werkende mens wordt al langs alle kanten gepluimd. De slachtoffers worden te vaak harder gestraft dan de daders”, klinkt het bij Dean L. (Lees verder onder de debattool)

Dean is niet de enige die dat vindt. “Potje breken, potje betalen. Begaat men misdaden moet men hiervoor betalen, en mensen die de wet niet overtreden moeten hiervoor niet opdraaien”, vindt Kurt V. “Ze hebben altijd de keuze: wel of niet crimineel gedrag. Dat verhaal van loontje en boontje”, laat Kris V. ons weten. Maar niet iedereen is het daarmee eens. “Je kiest niet voor de gevangenis en soms ook niet voor de misdaad”, klinkt het aan de andere kant van het debat.

“Wanneer ze moeten betalen, voelen ze hun straf nog beter”, is Carlo L. dan weer van mening. Ook Davy P. zegt iets gelijkaardigs: “Dit kan als extra straf gezien worden!” Dat de belastingbetaler geen of minder kosten zal hebben aan gedetineerden, lijkt het voornaamste argument te zijn van de voorstanders van het plan van Bouchez. “Werkenden en gepensioneerden betalen torenhoge belastingen. 65-plussers in een woonzorgcentrum betalen zich blauw aan hun verblijf, met soms minder luxe dan gevangenen”, “Criminelen hebben de straffen zelf over zich uitgeroepen, hier zou de belastingbetaler niet voor moeten opdraaien” en “Op deze manier draait de maatschappij niet op voor deze kosten”, antwoordden verscheidene lezers op onze vraag.